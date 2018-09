Es waren 53 Minuten gespielt, als sich die Spieler des VfR Kirn ärgerten – über eine Szene, die das Spiel in der Fußball-Landesliga gegen den VfB Reichenbach letztlich zugunsten der Gäste entschied. Als Bastian Rinn im Mittelfeld während eines Zweikampfes zu Boden ging, forderten die Loh-Kicker einen Freistoß. Den gab der Unparteiische auch – allerdings für die Reichenbacher. Eine Entscheidung, die die Kirner aus der Bahn warf. „Der Linienrichter hat den Freistoß für uns angezeigt“, schilderte VfR-Coach Florian Galle. Doch das half dem Heimteam nicht. Die Gäste traten an und wussten die Konfusion bei den Kirnern, die noch mit dem Referee haderten, auszunutzen. Heiko Batista Meier flankte den Ball nach vorne und fand Julian Wahl, der zum 2:0 vollendete. Die Kirner rannten danach an, verlagerten das Spiel in die gegnerische Hälfte, es gelang ihnen aber nur noch ein Treffer zum 1:2 (0:1)-Endstand.

Nach zwei deutlichen Siegen am Stück (4:0 beim SV Herschberg, 3:0 gegen den TSC Zweibrücken) musste der VfR somit wieder mal einen Rückschlag verkraften. „Das ist ärgerlich, vor allen Dingen ...

Lesezeit für diesen Artikel (328 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

