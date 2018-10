Eine böse und unerwartete Klatsche hat sich der VfR Baumholder in der Landesliga eingefangen. Bei den Sportfreunden Bundenthal setzte es eine 2:6-Pleite. Es war das zweite 2:6 der Baumholderer auf fremden Geläuf in Folge. Vor zwei Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell schon in Meisenheim so deutlich verloren. „Wir hatten diesmal kein Landesliganiveau“, stellte Coach Schnell klar und erläuterte: „Der Gegner hat uns von Anfang an den Schneid abgekauft.“ Der VfR Baumholder hatte zwar viel Ballbesitz, leistete sich aber eine Unzahl von Fehlern. „Unsere Kunst war brotlos“, sagte Schnell und zählte auf: „Wir haben im ganzen Spiel dreimal aufs Tor geschossen. Einmal in der ersten Hälfte und zweimal ganz zum Schluss, als wir unsere Tore gemacht haben.“ Robin Sooß gestaltete das Endresultat mit seinem Doppelpack (88./90.) ein wenig erträglicher.

Bundenthal agierte aggressiv, überzeugte mit guter Balleroberung und Effizienz vorm Tor. „Allerdings haben wir mitgeholfen. Wir haben vor jedem Tor drei Fehler gemacht“, schnaubte Schnell. Andrei Grossu (6./29.), Jerome Schmidt ...

