Ein Spitzenspiel schon am zweiten Spieltag wird am Samstag in Baumholder ausgetragen. Der VfR Baumholder empfängt um 16 Uhr im heimischen Brühlstadion den TuS Hohenecken, nach dem 6:1-Auftaktsieg gegen den SC Idar-Oberstein II immerhin der erste Tabellenführer der noch jungen Fußball-Landesliga-Saison. Der Schwierigkeitsgrad steigt für den VfR. Nach dem hart erarbeiteten Auswärtserfolg bei Aufsteiger SG Hoppstädten-Weiersbach wird am Samstag ein Hauch Verbandsligaluft durch das Brühlstadion wehen. Denn aus der höchsten Spielklasse des SWFV sind die Hohenecker gerade abgestiegen – nicht sang- und klanglos, sondern mit immerhin 34 Punkten. „Das ist eine sehr starke Mannschaft, die ganz sicher unter die ersten fünf der Tabelle kommen wird“, ist Sascha Schnell, der Trainer des VfR Baumholder überzeugt. Umso wichtiger war der Erfolg in Hoppstädten, denn damit lässt sich die schwierige Aufgabe gelassener angehen.

Für den Auftritt beim Aufsteiger hat Schnell viel Lob für sein Team übrig: „Das war erwartungsgemäß schwierig dort, und ich finde es klasse, wie meine Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ...

