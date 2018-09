Der VfR Baumholder hat einfach einen Lauf. Nur vier Tage nach dem überzeugenden 2:1-Heimsieg im Fußball-Verbandspokal gegen Verbandsligist SV Gonsenheim haben die Westricher in der Landesliga nachgelegt und auf dem heimischen Kunstrasen der SG Hüffelsheim nicht den Hauch einer Chance gelassen. 4:0 gewann der VfR. Mann des Tages war einmal mehr Patrick Clos, der wieder seine Vollstreckerqualitäten demonstrierte und dreimal erfolgreich war. Mit dem Sieg hat die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell vorläufig die Tabellenführung in der Landesliga West übernommen. Dabei profitierte der VfR freilich vom Abbruch der Partie SC Idar-Oberstein II gegen die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Dort führten die verlustpunktfreien Meisenheimer 5:0, doch ob das Ergebnis tatsächlich gewertet wird, darüber muss das Sportgericht entscheiden. Aktuell hat der VfR einen Punkt Vorsprung auf die Meisenheimer. Am kommenden Sonntag stehen sich beide Spitzenmannschaften dann in Desloch gegenüber.

Gegen die SG Hüffelsheim startete der VfR aktiv und aggressiv und ging folgerichtig auch fix in Führung. Dominik Schübelin spielte einen schönen Steckpass auf Patrick Clos, der sich die Gelegenheit ...

Lesezeit für diesen Artikel (249 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

