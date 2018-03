VfR Baumholder: Keeper Michel Schmitt kommt aus Meisenheim und ersetzt Julian Staudt

Julian Staudt, der zum Fußball-Oberligisten SC Idar-Oberstein wechselnde Schlussmann, hatte ihn sich im Interview mit der Nahe-Zeitung als seinen Nachfolger im Tor des VfR-Baumholder gewünscht – und der Wunsch ging in Erfüllung. Der VfR Baumholder hat Michel Schmitt vom Liga-Konkurrenten SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach losgeeist und für die kommende Saison verpflichtet.

Foto: Schmitt

Natürlich kam der Wechsel nicht wegen Julian Staudts Wunsch zustande. Der VfR und Staudt waren schon länger im Gespräch miteinander. Irgendwie ist das auch logisch, schließlich kommt Michel Schmitt aus Baumholder. Der Keeper sagt dann auch: „Die Gedanken, wieder zum VfR zu wechseln, habe ich mir schon länger gemacht. Schon letzte Saison war das eine Option.“

Schmitt blieb aber der SG Meisenheim treu, bei der er sowohl als B- als auch als A-Junior den Aufstieg in die Regionalliga feierte. Er musste seine Entscheidung nicht bereuen und kam auch in dieser Saison in der Landesliga zum Einsatz. Besonders spektakulär übrigens ausgerechnet gegen den VfR Baumholder, als er einen Elfmeter parierte. Die SGM siegte mit 1:0.

Jetzt war die Zeit reif für den Wechsel. „Ich werde beruflich eine andere Richtung einschlagen. Da wäre die Distanz nach Meisenheim zu groß. Mein neuer Verein liegt dagegen ja quasi vor der Haustür.“

Die Zeit in Meisenheim hat Schmitt geprägt. „Es war eine geile Zeit“, betont er. Vor allem das gute Verhältnis zu Trainer Andy Baumgartner streicht der junge Schlussmann heraus: „Andy hat sich wahnsinnig viel Arbeit und Mühe gemacht und war immer ehrlich. Das schätze ich an ihm.“ Schmitt stellt klar: „Ich habe mich nicht gegen Meisenheim, sondern für den VfR Baumholder entschieden.“

Schmitt freut sich allerdings sehr auf den VfR Baumholder: „Das ist ein bärenstarkes Team, das vielleicht noch in dieser Saison ganz oben angreift. Ich kenne alle Jungs und weiß, die sind super drauf.“

VfR-Trainer Sascha Schnell teilt Schmitts Freude auf die Zusammenarbeit. Der Coach sagt: „Michel ist ein sehr guter, junger Torwart und ein guter Typ. Außerdem ist er aus Baumholder, ich denke, das passt perfekt.“ Das hatte bestimmt auch Julian Staudt gedacht, denn dieser Vereinswechsel, der Wechsel eines Baumholderer Jungen zum VfR Baumholder, ist absolut logisch. Sascha Nicolay