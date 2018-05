Der VfR Baumholder war in seinem letzten Heimspiel der laufenden Landesligasaison erfolgreich. Gegen den FC Fehrbach feierte das Team von Trainer Sascha Schnell einen 3:2-Sieg. Vor der Partie verabschiedete der VfR Torwart Julian Staudt, der zu Oberligist SC Idar-Oberstein wechselt. „Wir wollten ihm den Dreier schenken. Er hat grün-weißes Blut in den Adern“, sagte Schnell. Staudt zeigte in der 25. Minute noch einmal seine Klasse, als er gegen Lukas Hoffmann das Pausen-0:0 festhielt. Der VfR hatte viel Ballbesitz gegen tief stehende und bei Standardsituationen gefährliche Gegner, traf aber trotz einiger Chancen nicht ins Schwarze.

Nach dem Wechsel nahm die Partie Fahrt auf. Robin Sooß brachte den VfR nach einem Eckball von Niklas Alles in Führung (54.). Doch keine fünf Minuten später lagen die Baumholderer ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.