Stefan Hofmann tritt am Sonntag an: Ex-Trainer der SG Eintracht möchte Präsident der 05er werden

Bei Hassia Bingen und Eintracht Bad Kreuznach hat er Spuren hinterlassen, am Sonntag möchte er Präsident des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 werden: Stefan Hofmann aus Schornsheim ist einer von vier Kandidaten, die sich ab 11 Uhr in der Halle 45 dem Votum der Mitglieder stellen.

Das ist mein Verein: Ex-Eintrachtler Stefan Hofmann, der am Sonntag für das Präsidentenamt des FSV Mainz 05 kandidiert, zeigt in der Opel-Arena auf das 05-Wappen.

Foto: imago

„Ich habe nach der Bekanntgabe meiner Kandidatur viel Zuspruch von meinen ehemaligen Binger Weggefährten erhalten“, freut sich der 54-jährige, wohl wissend, „dass natürlich viele, die mir den Rücken stärken, mich gar nicht wählen können“. Doch die breite Unterstützung zeigt, dass Hofmann mit seiner Kandidatur auf dem richtigen Weg ist. „20 Jahre lang ist es mit Mainz 05 immer aufwärts gegangen. Im Moment befindet sich unser Verein in einer Krise, ist in den Negativ-Schlagzeilen gelandet. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man lehnt sich zurück und nimmt die Beobachterrolle ein, oder man geht nach vorne und übernimmt Verantwortung. Dafür habe ich mich entschieden, weil ich einfach eine große Verbundenheit zu diesem Verein spüre.“ Dass Hofmann das 05-Emblem im Herzen trägt, ist bei jeder seiner Aussagen zu spüren – zumal er die Innenansicht des Klubs kennt. Von 2005 bis 2017 wirkte der Verwaltungswirt, der als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium in Mainz arbeitet, im Nachwuchsleistungszentrum des FSV, das er zehn Jahre lang sogar führte. Im vergangenen Juni erst zog er sich zurück.

Als Fußball-Lehrer steht Hofmann für die Fußball-Kompetenz im Kandidaten-Quartett, dem neben dem Schornsheimer auch Eva-Maria Federhenn (Ex-05-Handballerin und Aufsichtsratsmitglied), Jürgen Doetz (langjähriger Vize-Präsident) und Silvio Aita angehören. „Bei einem Verein in unserer Größenordnung muss einfach der Fußball im Vordergrund stehen“, fordert Hofmann und nennt ein Beispiel: „Wenn René Adler sagt, er ist zu Mainz 05 gewechselt, weil er weg wollte vom Zirkus, dann zeigt das ja auch, wie wir von außen wahrgenommen werden – als Verein, in dem es um den Sport geht. Es darf also nicht sein, dass unser Klub zu einer Spielwiese für Macht und Eitelkeiten wird.“

Von seinen sportlichen Fähigkeiten profitierten einst auch zwei Traditionsvereine an der Nahe – allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Hassia Bingen prägte Hofmann in der Oberliga drei Jahre lang, stand für spielerische und taktische Finessen. Im Sommer 2004 folgte der Wechsel ins Bad Kreuznacher Moebus-Stadion – doch die Liasion mit der SG Eintracht hielt nicht mal drei Monate. Am 25. September 2004 unterlag die SGE in Neunkirchen mit 1:5. Hofmann trat wenige Tage später nach einem Kompetenzgerangel mit dem damaligen Präsidenten Gojko Loncar zurück, Sascha Nicolay übernahm. Dem konsequenten Hofmann öffnete sich anschließend allerdings die Tür beim FSV Mainz 05, dessen B-Junioren er fortan trainierte.

Auf den Fußball-Lehrer und die sportliche Erfahrung möchte Hofmann aber nicht reduziert werden. „Ich stelle mich als Vereinsvorsitzender zur Wahl“, macht er deutlich und ergänzt: „Das ist eine Führungsaufgabe, für die ich Kompetenz mitbringe. Im Nachwuchsleistungszentrum gehörte es schließlich zu meinen Aufgaben, 100 Leute zu führen, eine Marke zu entwickeln und ein Großprojekt zu leiten. Das sind viele Dinge, die auch ein Vereinsvorsitzender machen muss.“

Sieben Minuten haben die vier Kandidaten am Sonntag Zeit, sich den Mitgliedern vorzustellen. Bereits am vergangenen Wochenende gab es eine Präsentationsveranstaltung. Hofmann erzählt: „Durch meine Vorstellung dort habe ich meine Ausgangsposition sicher verbessern können, auch wenn Jürgen Doetz als langjähriges Vorstandsmitglied und Eva-Maria Federhenn als Aufsichtsrätin vielleicht noch etwas stärker im Bewusstsein einiger Mitglieder sind als ein ehemaliger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Ich denke aber, dass alles noch ziemlich offen ist.“

Die Wahl beim FSV war notwendig geworden, weil Johannes Kaluza nur ein halbes Jahr nach seiner Inthronisierung wieder zurückgetreten war. Die Ultras, eine Fangruppierung, hatten Kaluza mehrheitlich unterstützt. Nach Medieneinschätzungen sollen die einflussreichen 05-Anhänger nun Eva-Maria Federhenn favorisieren. „Wenn dem so ist, dann werde ich das akzeptieren, aber ich möchte gerne meinem Verein helfen und die Mitglieder mit Sachargumenten von mir überzeugen“, gibt sich Stefan Hofmann kämpferisch.

Von unserem Redakteur Olaf Paare