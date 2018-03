Colt Lamb für Benjamin Parsons: SG Eintracht tauscht US-Boys aus

Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach geht mit einem neuen US-Amerikaner in die Rückrunde: Colt Lamb füllt den Kader des Tabellensechsten auf.

Benjamin Parsons (hinten, gegen Hackenheims Marian Ristow) hat die SGE verlassen.

Foto: Christoph Erbelding

Lamb ist der einzige Winterzugang, der für das Verbandsligateam vorgesehen ist – ihm stehen die Abgänge Marco Seyfert (TSV Schott Mainz), Sinan Aydin (Weiß-Blau Frankfurt), Ivaylo Tsurev (Ziel unbekannt) und Benjamin Parsons gegenüber. Letzterer ist sozusagen der Vorgänger des Zugangs: Parsons war im Sommer vom gleichen Verein (FC Boulder) zur SGE gekommen wie Lamb, ist nun aber zurück in seine Heimat gezogen und hat zuletzt ein Probetraining beim Zweitligisten St. Louis FC absolviert.

In Bad Kreuznach hatte es Parsons gut gefallen, sportlich allerdings war ihm der Durchbruch nicht gelungen. Nur einmal lief der Mann fürs defensive Zentrum in der Verbandsliga auf, spielte ansonsten in der Reserve. Ob Colt Lamb, der in der Abwehr und im Mittelfeld spielen kann, mehr Eindruck hinterlassen wird? SGE-Teammanager Marc Killat ist vorsichtig optimistisch: „Er macht im Training einen guten Eindruck.“ Die Eintracht geht bei Lamb wie schon bei Parsons oder dem ebenfalls im Sommer vom FC Boulder geholten Elyas Daadi kein finanzielles Risiko ein. Killat: „Die Jungs wohnen in einer WG, tragen alle Kosten selbst. Für sie ist das eine Art Entdeckungsreise.“

Ob Daadi weiterhin für die SGE-Zweite – nur dort war er bisher ein Thema – auflaufen wird, steht noch nicht fest. Das Visum des Offensivspielers wurde noch nicht verlängert. Christoph Erbelding