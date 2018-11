Kreis Bad Kreuznach. In der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 2 ist bereits am letzten Spieltag im alten Fußballjahr eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg gefallen. Die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim II hat bei der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II mit 4:0 gewonnen und verfügt als Zweiter nun über zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten. Das dürfte die halbe Miete für die Pfaffen-Schwabenheimer sein, die bisher nur in den beiden Spielen gegen Spitzenreiter TSV Hargesheim II Punkte liegen gelassen haben. Da werden sie sich kaum zehn Punkte Vorsprung abnehmen lassen. Wer am Ende wirklich aufsteigt, hängt natürlich auch vom Abschneiden der ersten Mannschaften in der B-Klasse ab. Nur wenn die jeweilige Erste hoch in die A-Klasse geht, darf auch die Zweite aufrücken. Klar ist zudem: Der Dritte darf nicht aufsteigen. Das Aufstiegsrecht liegt nur bei den ersten beiden.

Diese „Probleme“ gibt es in der C-Klasse Bad Kreuznach 1 nicht. Dort dürfen die Top-Teams alle aufsteigen, die SG Veldenzland II geht als Spitzenreiter in die Winterpause. olp C-Klasse Bad ...

Lesezeit für diesen Artikel (385 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.