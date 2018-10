Kreis Bad Kreuznach. Das könnte die Woche des TSV Bockenau in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 1 werden. Zwei Siege landeten die Neustarter in ihrer englischen Woche bereits, und am Sonntag um 13 Uhr folgt das große Derby beim SV Winterbach II. Mit den beiden Erfolgen haben die Bockenauer immerhin die Kurve bekommen nach zuvor fünf Partien ohne Torerfolg. Das 5:3 gegen die SG Hundsbach/Limbach war eine von zwei Partien an diesem Spieltag, in denen sich erste Mannschaften gegenüberstanden. Auch die zweite verlief torreich. Es fiel sogar noch eine Bude mehr. Vatanspor Kirn behielt im Derby gegen den FC Martinstein mit 5:4 die Oberhand und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer SG Veldenzland II.

In der C-Klasse Bad Kreuznach 2 wurde dreimal gespielt, dreimal gab es Kantersiege – 7:0, 7:0, 8:0. Der höchste Erfolg ging auf das Konto von Spitzenreiter TSV Hargesheim II, der ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

