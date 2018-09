Kreis Bad Kreuznach. Zu schlecht für die B-Klasse, zu gut für die C-Klasse? Das scheint für die Fußballer des SV Vatanspor Kirn zu gelten. 2017 waren sie in die B-Klasse aufgestiegen, zogen sich aus der Liga aber nach nur einer Saison (freiwillig) wieder zurück. Nun führen sie die C-Klasse Bad Kreuznach 1 an. Das 5:3 gegen den SV Winterbach II war zwar hart umkämpft, doch die Kirner zeigten ihren Kampfgeist und ließen sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. Nach vier Spieltagen haben die Kirner nun zehn von zwölf möglichen Zählern eingesammelt. Allerdings ist der Favoritenkreis groß. Die SG Veldenzland II ist noch ohne Verlustpunkt, und die am Wochenende spielfreie SG Alsenztal III könnte auch noch mit den Kirnern gleichziehen. Aber der Start ist Vatanspor auf jeden Fall mal geglückt.

In der C-Klasse Bad Kreuznach 2 gab es einen Tag des offenen Tores. In den sechs Partien fielen sage und schreibe 50 Treffer, also im Schnitt mehr als acht Tore ...

