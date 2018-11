Der SV Wilzenberg-Hußweiler bleibt in der C-Klasse Birkenfeld West im Rennen um den Aufstieg. Die Wilzenberger gewannen das Verfolgerduell beim FC Achtelsbach überraschend deutlich 6:2 und bleiben damit der SG Hoppstädten-Weiersbach III und Spitzenreiter SG Niederhambach/Schwollen II auf den Fersen. Beide Top-Teams dürfen übrigens nur aufsteigen, wenn ihre ersten Mannschaften der Sprung in die A-Klasse gelingt. Möglich ist das, denn beide stehen in der B-Klasse Birkenfeld West in aussichtsreichen Positionen. In der C-Klasse Birkenfeld Mitte hat der FC Hohl Idar-Oberstein II die Tabellenführung verloren. Schuld daran war eine 4:10-Niederlage beim SV Buhlenberg. Dabei hielt der FC die Partie eine Stunde lang bis zum 4:5 offen, ehe sich die Gastgeber in der Schlussphase klar durchsetzten. Von der dritten Hohler Saisonniederlage profitierte die SG Idarwald II, die sich in einem spannenden Spitzenspiel bei der Spvgg Teufelsfels II 2:1 durchsetzte. In der Ost-Staffel zieht der FC Rhaunen unaufhaltsam seine Kreise und landete im Gipfeltreffen gegen den ASV Langweiler/Merzweiler II seinen 14. Sieg im 14. Spiel. Allerdings bewiesen die ASV-Akteure Moral und kamen nach einem 0:4-Rückstand noch auf 3:4 heran. Das Verfolgerduell gewann die Spvgg Wildenburg II klar 4:0 gegen den SV Bundenbach II

C-Klasse Birkenfeld Ost Spvgg Fischbach II - SG Regulshausen/Hintertiefenbach II 6:0 (6:0). Tore: 1:0 Carl Fetzer (2.), 2:0 Marian Göttel (5.), 3:0 Fetzer (10.), 4:0 Göttel (12.), 5:0, 6:0 ...

