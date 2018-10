Die Szene des Tages in den C-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld ereignete sich zweifellos zwischen Bruschied und Schneppenbach. Beim Stand von 0:0 der Spvgg Teufelsfels II gegen den TuS Oberbrombach II verschoss der Teufelsfelser Kevin Schneider zunächst einen Elfmeter und scheiterte dann mit gleich zwei Nachschüssen jeweils am Pfosten. Ansonsten hatte der FC Rhaunen als Tabellenführer in der Ost-Staffel mächtig viel Mühe, um beim SV Mittelreidenbach zu gewinnen. Noch in der Nachspielzeit lagen die Rhaunener 2:3 hinten, ehe zwei ganz späte Treffer doch noch zu ihrem Sieg führten.

C-Klasse Birkenfeld Ost Spvgg Wildenburg II - SC Kirn-Sulzbach II 7:0 (3:0). Tore: 1:0 Peter Schwarz (17.), 2:0, 3:0, 4:0 Sascha Nicolay (12., 18., 46.), 5:0 Markus Kosmund (49.), ...

