Der VfL Weierbach steckt im Abwärtsstrudel fest. Aus dem Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga ist der VfL auf den viertletzten Platz abgerutscht. Auch wenn es nach jetzigem Stand nur zwei Absteiger geben wird, sind die Weierbacher stark gefährdet. Doch Bernd Reemen ist weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. „Wir haben noch vier Heimspiele, davon drei gegen unmittelbare Konkurrenten“, sagt der VfL-Abteilungsleiter. „Da heißt es punkten, wo und wann es geht. Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft.“ Einige Partien haben die Weierbacher unglücklich verloren, andere blöd. „Manchmal mussten wir uns auch höheren Gegebenheiten beugen“, sagt Reemen und spielt damit auf die Heimniederlage am Sonntag gegen die SG Schmittweiler an, als die Weierbacher zwei Rote und eine Gelb-Rote Karte kassierten. Die zwei gesperrten Spieler, Artur Luft und Tim Purper, fehlen dem VfL am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den FCV Merxheim. „Das ist ein unangenehmer Gegner“, sagt der Abteilungsleiter. „Die Chancen stehen 50:50. Aber jeder Punkt hilft uns weiter. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“

Die Tatsache, dass voraussichtlich nur zwei Mannschaften absteigen, kann auch bei Schlusslicht SC Birkenfeld wieder ein Fünkchen Hoffnung wecken. Doch die Anzahl der Spiele nimmt ab und damit auch die ...

