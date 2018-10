Die SG Guldenbachtal findet sich immer besser in der Fußball-Bezirksliga zurecht. Nach einem mäßigen Start mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden feierte der Aufsteiger zuletzt vier Siege in Serie. Unter anderem wurden in der SG Eintracht Bad Kreuznach II und der SG Alsenztal auch zwei Topteams geschlagen. „Wir können schon sagen, dass wir nun in der Bezirksliga angekommen sind“, erklärt Bernd von der Weiden, der Vorsitzende der SG Guldental, die zusammen mit dem TuS Schweppenhausen und dem VfL Windesheim die Spielgemeinschaft bildet, und fügt an: „Wir sind einfach gereift. Gerade gegen die Topteams musste man ja nicht mit etwas Zählbarem rechnen. Dafür haben wir zuvor zweimal unnötig zwei Punkte verspielt.“

Gerade für sein Trainerduo hat von der Weiden nur lobende Worte übrig. Während Lars Flommersfeld als Spielertrainer fungiert, coacht Sascha Witt von der Seitenlinie aus. „Die beiden sind sehr akribisch ...

Lesezeit für diesen Artikel (615 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.