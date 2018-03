Trainer wirft bei SG Alsenztal hin: Weber kritisiert Umfeld und zieht Schlussstrich

Der nächste Trainerwechsel in der Fußball-Bezirksliga ist vollzogen: Frank Weber hat die Kommandobrücke der SG Alsenztal verlassen. Der Ex-Profi hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet und übernimmt mit sofortiger Wirkung die zweite Mannschaft des Oberligisten SV Morlautern, die in der Bezirksliga Westpfalz spielt.

Skeptischer Blick: Frank Weber schaut mit Enttäuschung auf das halbe Jahr an der Seitenlinie der SG Alsenztal zurück. Die rote Trainingsjacke hängt er an den Nagel, wechselt zum SV Morlautern II.

Foto: Klaus Castor

„Die Perspektive hat den Ausschlag gegeben“, sagt Weber und erklärt: „In Morlautern werden erste und zweite Mannschaft eng zusammenarbeiten, auch gemeinsam trainieren.“ Weber wird deshalb zum Trainerstab des Oberligisten gehören. Dort hatte sich Heinz Halter, an der Nahe als langjähriger Trainer der SGE Bad Kreuznach bekannt, vor Weihnachten verabschiedet. Patrick Wittich wurde vom Jugendleiter zum Cheftrainer befördert. „Er hat bisher fast ausschließlich im Jugendbereich gearbeitet, und deshalb wurde von Morlauterer Seite angedacht, ihm einen erfahrenen Mann zur Seite zu stellen“, erläutert Weber.

Die Perspektive in Morlautern ist die eine Seite der Medaille, das zerrüttete Verhältnis zur SG Alsenztal die andere. „Ich habe die Perspektive in Morlautern auch deshalb ergriffen, weil die Gespräche, bei der SG Alsenztal über die Saison hinaus zu arbeiten, nicht gut verlaufen sind“, erläutert Weber und kommt zu dem Ergebnis: „Deshalb habe ich mich entschieden, direkt den Schlussstrich zu ziehen.“ Weber hatte den Job bei der SG Alsenztal erst im Sommer 2017 von Alexander Raab übernommen, der den Klub drei Jahre lang gecoacht und mit ihm in die Landesliga aufgestiegen war, den direkt folgenden Abstieg aber nicht verhindern konnte.

Weber überlegt lange, ehe er auf die Frage, wie er das halbe Jahr bei dem Nahe-Bezirksligisten bewertet, antwortet. Dann sagt er deutlich: „Es hat auf beiden Seiten einfach nicht gepasst. Auch deshalb war das Ziehen des sofortigen Schlussstrichs richtig.“ Er schickt hinterher: „Ich hatte eine komplett andere Erwartungshaltung, als ich zur SG gekommen bin. Und meine Erwartungen haben sich einfach nicht erfüllt.“ Weber hatte angepeilt, unter den ersten fünf mitzumischen und mit einer nahezu fertigen Mannschaft zu arbeiten. „Doch viele Spieler brauchen noch längere Zeit, bis sie in der Bezirksliga-Spitze spielen können. Andere konnten eigentlich nie trainieren“, analysiert der Coach die Situation der SGA, die mit 20 Punkten aus 15 Spielen nur den zehnten Rang belegt. Weber ergänzt: „Ich habe da als Ex-Profi einfach auch andere Ansprüche an mich selbst.“ Weber absolvierte in den 90er-Jahren vier Bundesliga-Spiele für Bayer Uerdingen und war zwei Jahre lang in der Zweiten Liga am Ball.

Sauer aufgestoßen ist ihm allerdings auch die Situation außerhalb des Spielfelds. „Bei den Alsenztalern handelt es sich um eine Spielgemeinschaft. Von den sechs Verantwortlichen waren nur zwei regelmäßig vor Ort. Die anderen haben ich nie gesehen, sie wollten aber mitreden“, kritisiert Weber die Strukturen der SG, die sich aus dem FV Hochstätten, dem TuS Alsenz und dem SV Niedermoschel zusammensetzt. Bei den beiden Ansprechpartnern Webers handelt es sich um Bernd Döring und Tim Klein-Harmeyer. „Mit beiden hat es zwischenmenschlich gepasst. Sie haben sich auch immer viel Mühe gegeben“, lobt Weber.

Klein-Harmeyer ist der Verfasser einer Pressemitteilung der Sportlichen Leitung der SG, in der es heißt: „Die Mitteilung von Frank Weber, zum SV Morlautern zu wechseln, kam für den gesamten Verein sehr überraschend und war sowohl für die Spieler und die Vereinsführung sehr enttäuschend.“ Weiter wurde ausgeführt: „Frank Weber hat der Mannschaft alles erdenklich Gute gewünscht. Die SG Alsenztal bedauert die Entscheidung und bedankt sich bei Frank Weber für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Klein-Harmeyer ist der Kopf der Trainerfindungskommission. Am Sonntag sprach er mit potenziellen Nachfolgekandidaten. „Wir sind in Gesprächen, können aber noch nichts vermelden“, sagt der Abteilungsleiter des FV Hochstätten. Es darf also spekuliert werden, wer die Alsenztaler übernimmt. Die Ex-Profis Raab und Weber zeigen, in welch hochwertigen Trainerschubladen sich die SG zuletzt bedient hat. Der regionale Markt dürfte in diesem Segment aber abgegrast sein. Werner Lamneck, bis vor wenigen Wochen Trainer beim Ligakonkurrenten SG Schmittweiler, würde aufgrund von Erfahrung und Ligakenntnis ins Beuteschema passen. Doch auch eine innovative Lösung mit einem Ex-Spieler ist denkbar. Christian Korn beispielsweise hat beim TuS Roxheim Trainererfahrung gesammelt, kennt zudem das Gros des Kaders und kam in der Hinrunde beim Italclub Mainz nur selten zum Einsatz.

Von unserem Redakteur Olaf Paare