So langsam wird es eng für den FC Hohl Idar-Oberstein. Nachdem der Aufsteiger auch gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga wie den TSV Langenlonsheim oder die TuS Waldböckelheim verloren hat, ist er auf den letzten Platz abgerutscht. Am Sonntag, 14.30 Uhr, steht das nächste Kellerduell an. Karadeniz Bad Kreuznach, der Vorletzte, kommt auf Finsterheck. Bei den Gästen ist der Knoten gerade geplatzt. Ihre bislang neun Punkte haben die Bad Kreuznacher in den zurückliegenden fünf Partien gesammelt. Verliert der FC Hohl erneut, wächst der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze weiter an. Doch Achim Seithel möchte die Partie nicht zu hoch hängen. „Das ist für die Vorrunde ein richtungsweisendes Spiel“, sagt der FC-Trainer. „Für die gesamte Saison ist es noch nicht entscheidend. Es folgen ja noch viele Partien.“

Ansonsten aber redet Seithel nicht um den heißen Brei herum. „Zurzeit stehen wir zurecht ganz unten“, sagt der Trainer. „Vorne machen wir die Dinger nicht rein, hinten kassieren wir zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (516 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

