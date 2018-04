Im Jahr 2018 ist der SV Winterbach noch nicht in Tritt gekommen. In fünf Spielen holten die Soonwald-Fußballer nur zwei Zähler und rutschten in der Bezirksliga-Tabelle auf den zwölften Platz ab. Damit befindet sich der SVW mitten im Abstiegskampf. „Es ist ernüchternd. Wir tun uns fast schon traditionell schwer damit, aus der Winterpause zu kommen“, sagt Benedikt Bernd, der Spielertrainer der Winterbacher.

Verletzungssorgen und personelle Engpässe bereiten dem ohnehin kleinen SVW-Kader zusätzliche Probleme. Vergangene Woche bei der 2:5-Niederlage in Hoppstädten hatte Bernd nur zwölf Akteure zur Verfügung. „Bei einigen Spielern fehlen noch ...

Lesezeit für diesen Artikel (612 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

