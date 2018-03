Stellungnahme nach Weber-Kritik: SG Alsenztal ärgert sich über Ex-Coach

Mit Verwunderung und Verärgerung haben die Verantwortlichen der SG Alsenztal auf die Aussagen ihres Ex-Trainers Frank Weber reagiert. Der bisherige Coach des Fußball-Bezirksligisten hatte im Oeffentlichen Anzeiger nicht nur die guten Perspektiven bei seinem neuen Team SV Morlautern II als Grund für seinen Wechsel genannt, sondern auch Kritik an der SGA geübt.

Einer der Höhepunkte SG Alsenztal in der Hinserie war der Sieg bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II (rechts: Yves Scheuermann). Aktuell steht beim Absteiger aus der Landesliga der Wirbel um Ex-Trainer Frank Weber im Fokus. Foto: Klaus Castor

Bernd Döring, Vorstand der SG Alsenztal, nimmt Stellung: „Die Ausführungen von Herrn Weber sind eine Sammlung von Ausreden. Seine angeblichen Gründe und Feststellungen müssten für ihn bereits Ende November 2017 am letzten Spieltag festgestanden haben und nicht fünf bis sechs Wochen später, eine Woche vor Beginn der Wintervorbereitung. Frank Weber hatte bis Anfang Januar 2018 mit potenziellen Zugängen gesprochen, mit ihm wurde die Weihnachtsfeier veranstaltet, und der Wintervorbereitungsplan wurde von ihm Anfang Januar an die Spieler verteilt. Und plötzlich sollen seine Erwartungshaltung als Profi (Trainieren einer fertigen Mannschaft), das Umfeld und die Qualität der Mannschaft die Beweggründe für den Vereinswechsel sein? Das ist billig.“ In der Stellungnahme heißt es weiter: „Nein, der einzige Grund ist ein attraktives Angebot von einem ambitionierten Verein aus Kaiserslautern und nicht die Rahmenbedingungen bei der SGA. Denn letztendlich hatte Frank Weber von Januar bis Juni 2017 die Zusammenstellung des Mannschaftskaders zu verantworten und wusste, was auf ihn zukommt. Allen Verantwortlichen war klar, dass ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel ist. Ein Platz unter den ersten fünf wurde nie kommuniziert. Die Verantwortlichen der SGA sind realistisch genug, die Dinge vernünftig im Verein einzuschätzen. Den Trainingsbesuch als Grund zu monieren, ist schlichtweg falsch, denn er lag, von Langzeitverletzten mal abgesehen, bei circa 80 Prozent. Herr Weber sieht sich als Opfer. Doch die Opfer sind die SGA und die Spieler, denn die hat er sitzen lassen und nicht umgekehrt. Bezeichnend hierfür ist die Abmeldung bei den Spielern über die sozialen Medien zwei Tage nach den Gesprächen mit dem neuen Verein. Vielleicht ist diese Vorgehensweise im Profibereich so üblich.

Die Arbeit der ehrenamtlich Verantwortlichen zu beurteilen, ist gar nicht möglich, da Herr Weber nur zu den Trainingszeiten und den Heimspielen der ersten Mannschaft in Alsenz oder Hochstätten anwesend war und somit nicht hinter die Kulissen schauen konnte. Ansprechpartner waren immer vorhanden. Den Verein SV Niedermoschel, bei dem überwiegend die zweite und dritte Mannschaft spielt, kann er gar nicht bewerten, da er dort nie gesehen wurde.

Die Aufgaben der Verantwortlichen der SG Alsenztal sind klar verteilt und auch kommuniziert. Als Ehrenamtler kann man sich in dem Artikel an die Wand genagelt fühlen. Die SG Alsenztal ist mit drei Mannschaften und einer AH-Mannschaft und dem Aufbau von Jugendarbeit gut aufgestellt. Dieses und die hervorragenden Spielstätten in Alsenz und Hochstätten sprechen eine eigene Sprache. Somit ist die SGA für Spieler und Trainer weiterhin eine gute Adresse im Raum Bad Kreuznach und dem Donnersbergkreis.

Frank Weber hat als Trainer hervorragende Qualitäten und ist bestimmt zufrieden und hoffentlich auch erfolgreich bei Vereinen mit halbprofessionellen Verhältnissen, die wir als Dorfverein nicht bieten können. Übrigens war Frank Weber auch bei einem Landesligisten im Jahr 2016 immerhin fünf Monate im Amt, bevor dort der Verein die Reißleine gezogen hat. Vielleicht hat dieser Verein Dinge früh erkannt, die der SGA verborgen blieben. Sowohl der plötzliche und unerwartete Weggang von Frank Weber als auch die Art und Weise der Berichterstattung überrascht und irritiert die SG Alsenztal. Deshalb ist es uns wichtig, einiges ins richtige Licht zu rücken, sodass der Leser dann selbst urteilen kann.

Allgemein bleibt meinerseits nach rund 40-jähriger verantwortlicher Vereinsarbeit anzumerken, dass die Entwicklung zu immer weniger Freiwilligen für die Vereinsarbeit bedenklich ist und Vereine aufpassen müssen, nicht zum Spielball von Egoisten und Selbstdarstellern zu werden.“ olp