Die SG Alsenztal hat zum ersten Mal in dieser Saison nicht die volle Punktzahl abgegriffen. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga trennte sich vor 350 Zuschauer in Hochstätten vom TuS Hackenheim leistungsgerecht 1:1 (1:0). Dabei agierte der TuS rund 70 Minuten in Unterzahl. Artur Marger hatte seinen Gegenspieler mit zwei Händen weggedrückt und dafür die Rote Karte gesehen (21.). Nur wenige Minuten zuvor war eine ähnliche Aktion von SG-Spieler Alexandru Baltateanu unbestraft geblieben. Trotz eines Mannes weniger waren die Gäste in der turbulenten Schlussphase dem Siegtreffer im Spitzenspiel näher als die SG.

Die recht ausgeglichene erste Hälfte war – abgesehen von der Roten Karte – arm an Höhepunkten. Beide Mannschaften erspielten sich je eine nennenswerte Chance. Nach einem schönen Spielzug schloss der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.