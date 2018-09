Das Spiel zwischen dem FC Hohl Idar-Oberstein und der SG Weinsheim in der Fußball-Bezirksliga Nahe wurde aufgrund einer Verletzung von FC-Keeper Alexander Karasew in der 19. Minute beim Stand von 2:0 für die Gäste (Tore: Doppelpack von Maximilian Walg) abgebrochen. Nach einem langen Ball prallte Karasew mit einem SG-Akteur zusammen und kam so unglücklich auf dem Boden auf, dass er sich einen offenen Fußbruch zuzog. „Unsere Jungs waren danach kreidebleich. Wir waren alle geschockt“, erklärte FC-Vorsitzender Stefan Worst. Der Notarzt rückte an, das Spiel musste für über eine halbe Stunde unterbrochen werden. Für die Heimischen kam es nicht in Frage, die Partie anschließend weiterzuführen. „Der Schiedsrichter und die Weinsheimer wollten weiterspielen. Dieses Verhalten hat uns doch stark verwirrt. Es stellt sich die Frage, ob ein Bezirksliga-Spiel so wichtig ist, dass auf eine solche Situation keine Rücksicht genommen werden kann“, sagte Worst. Wie die Begegnung gewertet wird, ist noch offen. „Wir werden unsere Stellungnahme schreiben. Das Ganze geht an die Sportgerichtsbarkeit“, erläuterte Worst.

Ihren ersten Zähler durften die Kicker des TuS Mörschied bejubeln. Die Mörschieder trotzen dem TuS Hackenheim in einem guten Bezirksligaspiel eine 2:2-Remis ab. FCV Merxheim - Bollenbacher SV 1:1 (1:1).

