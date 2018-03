SC Birkenfeld im Wintercheck: Sehr gute Leistungen machen Michael Bem zum Gewinner

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Im Sommer war die Freude groß in Birkenfeld: Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Spielzeit 2015/2016 schaffte die junge Mannschaft der Trainer Helge Dietze und Daniel Washington in der vergangenen Saison als Meister der A-Klasse prompt den Sprung zurück in die Bezirksliga. Der Klassenverbleib war das erklärte Ziel für diese Saison. Im Moment ist der SC Birkenfeld in aber Träger Roten Laterne. Zehn Zähler bedeuten Tabellenplatz 16.