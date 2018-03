Region Nahe: Alle Wechsel von der Oberliga bis in die C-Klasse

Region Nahe. Mit einem Platz auf der Bank wird sich Alan Zimmermann (rechts) künftig sicherlich nicht zufrieden geben, auch wenn er in der Rückrunde weniger in der Verantwortung stehen wird als noch zu Beginn der Saison: Der im Oktober als Spielertrainer der SG Braunweiler/Sommerloch zurückgetretene Zimmermann ist – nun wieder als Spieler ohne Trainerfunktion – zur SG Fürfeld/Neu-Bamberg gewechselt, die ebenfalls in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach aktiv ist. Dieser Transfer zählt ohne Zweifel zu den spektakulären Personalentwicklungen in diesem Winter.

Was aber hat sich noch getan? Der Oeffentliche Anzeiger listet alle Zu- und Abgänge der überregional aktiven Teams aus der Region sowie von der Bezirksliga runter bis zu den C-Klassen auf – inklusive des FC Hennweiler und des SV Oberhausen, die in der A-Klasse Birkenfeld spielen. ce Foto: Michael Ottenbreit