Ein letztes Mal versuchen es die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach II mit einem Angriff. Im Bezirksliga-Topspiel gegen die SG Schmittweiler/ Callbach/Reiffelbach/Roth liegt der Primus 1:2 in Rückstand und versucht mit aller Macht, die Niederlage doch noch abzuwenden. Vieles scheint für die SGS zu sprechen, denn die Eintrachtler operieren in der Schlussphase fast ausschließlich mit langen Pässen, die die Gäste ohne größere Probleme klären können. Doch dann fasst sich der eingewechselte Robel Dent ein Herz, setzt zum Alleingang an, lässt mehrere Gegenspieler stehen und zieht einfach mal ab. Sein Schuss wird abgefälscht und landet bei Mitspieler Henrik Sperling. Dieser setzt alles auf eine Karte, zieht mit vollem Risiko ab – und haut die Kugel humorlos unter die Latte. Nach diesem 2:2, gleichzeitig der Endstand, brechen bei den Bad Kreuznachern alle Jubel-Dämme. Durch das Remis behält die SGE-Reserve die Tabellenführung, steht weiter zwei Punkte vor dem Verfolger aus dem Engelwald.

Leidenschaftlich und emotional war das Spitzenspiel allemal. Das fußballerische Niveau blieb dabei aber die meiste Zeit auf der Strecke. Zu viele Diskussionen auf dem Feld, zu viel Theatralik, zu viele ...

