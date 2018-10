Eine schwierige Zeit macht Karadeniz Bad Kreuznach in der Fußball-Bezirksliga durch. Nachdem die Salinental-Auswahl in der vergangenen Saison ihre Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen hat, rangieren die „Löwen“ in der neuen Runde mit erst drei Zählern erneut auf dem letzten Tabellenplatz. „Es war klar, dass unsere jungen Spieler noch Zeit brauchen, um sich an das Tempo der Bezirksliga zu gewöhnen“, erklärt Karadeniz-Urgestein Serkan Kural und fügt an: „Doch gerade mit der Verpflichtung von Beytullah Kurtoglu als Spielertrainer ist frischer Schwung reingekommen.“

Karadeniz verpflichtete Kurtoglu während der Runde vom Stadtrivalen SGE Bad Kreuznach. „Man darf aber nicht von Beytullah erwarten, dass er uns im Alleingang zum Klassenverbleib schießt, nur weil er aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (626 Wörter): 2 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.