Der FCV Merxheim bleibt weiter sieglos. Die Merxheimer verloren am gestrigen Freitagabend bei Tabellenführer FC Brücken mit 0:6 (0:0). In der ersten Hälfte hatte sich das Ergebnis noch nicht abgezeichnet. In der bis dahin ausgeglichenen Partie hatten die Gäste sogar die besseren Chancen. Doch direkt nach Wiederbeginn schufen die Brückener Fakten. Matthias Busch versenkte einen Freistoß aus 22 Metern direkt ins lange Eck zur Führung der Gastgeber (47.). Michael Dziubany erhöhte mit einem satten Schuss aus der Drehung (50.). Nach Foul an FC-Spielertrainer Waldemar Schneider verwandelte Kevin Conde den Strafstoß zum 3:0 (53.). Schneider ließ noch einen Doppelpack folgen (69., 71.). Den Schlusspunkt setzte Dennis Peters mit dem 6:0 (85.). ga

