Der FC Brücken hält derzeit in allen Bereichen den Bestwert in der Fußball-Bezirksliga. Der FC hat die meisten Tore geschossen (32). Keine andre Mannschaft hat weniger Treffer kassiert (7). Und natürlich stehen die Brückener auch auf Platz eins der Tabelle. „Wir wollen natürlich so lange wie möglich oben bleiben“, sagt FC-Spielertrainer Waldemar Schneider. „Aber jetzt kommt der Auftakt zu fünf harten Wochen. Wir treffen auf vier Mannschaften, die unter den ersten fünf stehen. Danach sehen wir, wohin die Reise geht.“

Den Auftakt der Wochen der Wahrheit bildet das Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TuS Hackenheim, den Vierten. „Spielerisch ist das mit die beste Mannschaft der Klasse“, sagt Schneider. ...

