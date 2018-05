Einen sogenannten Matchball zu verwandeln, ist mitunter eine schwierige Sache. Wie souverän so etwas geschehen kann, demonstrierte die SG Hoppstädten-Weiersbach beim Heimspiel gegen den FC Brücken. Mit einem 2:0-Sieg in einer einseitigen Partie, machte das Team von Trainer Jörg Marcinkowski die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt und setzten damit den i-Punkt auf den bereits seit einer Woche feststehenden Aufstieg in die Landesliga. „Wir haben hochverdient gewonnen. Am Anfang waren wir zwar noch etwas nervös, aber mit den beiden Toren wurden wir sicherer und haben es dann sauber zu Ende gespielt“, war Erfolgstrainer Jörg Marcinkowski sehr glücklich und stolz. Trotz der beschriebenen anfänglichen Nervosität, die sich allerdings nur in nicht ganz sauberen Offensivaktionen äußerte, war die SG von Beginn an das bessere Team.

Es war vom Anpfiff an zu erkennen, wie heiß die Akteure der Gastgeber auf diesen Titel waren. Brücken wurde ständig unter Druck gesetzt, und die FC-Spieler sahen sich auf jeder ...

Lesezeit für diesen Artikel (430 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.