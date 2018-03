Dawitschek verlängert beim TuS: Mörschieder klären Trainerfragen

Aus unserem Archiv

Mörschied

Der TuS Mörschied hat personelle Entscheidungen für die kommende Saison vermeldet. Während in der ersten Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga auf der Trainerbank alles so bleibt wie gehabt, wird die Reserve, die in der B-Klasse Birkenfeld Ost aktiv ist, ab der Spielzeit 2018/19 von einem neuen Übungsleiter betreut.