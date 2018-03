Bärenstarker Timo Furtwängler

15 Spiele hat der SC Idar-Oberstein II bisher in der Fußball-Bezirksliga bestritten – besiegt werden konnte er dabei noch nicht. Diese eindrucksvolle Bilanz hat die Mannschaft von Tomasz Kakala und Christian „Buffi“ Heidrich ins Aufstiegsrennen befördert. Derzeit belegt der Oberliga-Nachwuchs den vierten Rang und liegt damit fünf Punkte hinter der führenden SG Hoppstädten-Weiersbach, die aber eine Partie mehr bestritten hat.

Das lief gut: „15 Spiele ohne Niederlage sind natürlich eine stolze Serie“, sagt SC-Coach Tomasz Kakala. Bereits die gute Vorbereitung und der erfolgreiche Saisonstart gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II stimmten das Trainergespann Kakala/Heidrich sehr positiv. „Wir sind sehr zufrieden mit den Jungs. Mit der Leistung war von unserer Seite nicht unbedingt zu rechnen“, lobt Kakala sein Team.

Das lief schlecht: Der SC II musste bisher zwar keine Niederlage verbuchen, spielte aber schon achtmal remis. „In einigen Spielen hat uns schlichtweg die nötige Konsequenz gefehlt. Dazu kam, dass wir uns von einigen unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen haben beeinflussen lassen“, betont Kakala. Die Idarer Zweite schenkte nämlich in der Vorrunde zahlreiche Führungen her. Besonders bitter waren dabei die Unentschieden gegen den TSV Langenlonsheim/ Laubenheim (nach einer 3:0-Führung) und gegen die SG Hoppstädten-Weiersbach (nach einer 2:0-Führung).

Die Trainer: Kakala und Heidrich ergänzen sich als Gespann perfekt. „,Buffi‘ bringt die nötige Ruhe an der Seitenlinie mit. Außerdem werden er und seine Trainingsmethoden von der Mannschaft voll akzeptiert“, freut sich Kakala. Das Duo würde auch in der kommenden Saison gerne mit der zweiten Mannschaft weiterarbeiten, bisher ist aber noch keine Entscheidung gefallen.

Gewinner: „Für mich war die Entwicklung von Timo Furtwängler eine sehr positive Überraschung“, betont Kakala. Der Schlussmann strahlt eine enorme Souveränität aus und durfte auch schon in der Oberliga auflaufen. Beim 2:0 der Idarer gegen Rot-Weiß Koblenz lieferte Furtwängler eine bärenstarke Vorstellung ab.

Pechvogel: In dieser Kategorie ist laut Kakala kein Spieler zu nennen. „In der Vorrunde gab es bei uns zum Glück keine verletzten Spieler oder lange Sperren durch Rote Karten“, sagt der Coach.

Personalsituation: Zwei Spieler haben den SC Idar-Oberstein verlassen. Ramiro Rocdan ist nach Argentinien, seine Heimat, zurückgekehrt. Anton Ermakov ist derweil zu Hassia Bingen II gewechselt. „Ich bin ein bisschen enttäuscht von Anton, weil er mir gesagt hat, dass ihm zum Fußballspielen künftig die Zeit fehlen wird“, sagt Kakala. Dafür wird Marvin Späth, der sich zwischenzeitlich eine Auszeit genommen hatte, wieder mit an Bord sein.

Ausblick: Als Tabellenvierter befindet sich der SC II mitten im Aufstiegsrennen. Die Leistungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass der Oberliga-Nachwuchs in der Lage ist, jeder Mannschaft enorme Probleme zu bereiten. „Wir spielen immer, um zu gewinnen. Wir wollen uns selbst nicht zu stark unter Druck setzen, aber wenn sich uns die Möglichkeit bietet, wollen wir natürlich Meister werden. Dafür spielt man doch Fußball“, stellt Kakala klar. Am 28. Februar startet die Idarer Zweite mit einem Heimspiel gegen den FCV Merxheim in den zweiten Saisonteil.

