Aufsteiger SV Türkgücü ist manchmal zu naiv aufgetreten

Als Aufsteiger konnte der SV Türkgücü Ippesheim seine Konkurrenzfähigkeit in der Fußball-Bezirksliga schnell unter Beweis stellen. Zwar belegen die Ippesheimer, auf Rang 13 stehend, den ersten möglichen Abstiegskampf. Doch die Platzierungen über dem berühmten Strich sind noch absolut in Reichweite. „Im Großen und Ganzen sind wir auch zufrieden“, zieht SV-Trainer Cihan Ceylan daher ein positives Zwischenfazit.

Im Verhältnis zwischen Leistung und Ertrag hat der Übungsleiter jedoch eine Diskrepanz festgestellt: „Insgesamt haben wir zu wenig Punkte geholt, es hätten durchaus neun bis zwölf Zähler mehr sein können. Manchmal waren wir ein bisschen naiv, das Niveau in der Bezirksliga ist nun mal ein anderes als in der A-Klasse. Unsere Jungs sind nicht die Erfahrensten, hinzu kamen einige Verletzungen, wie das auch bei anderen Mannschaften in der Region der Fall ist.“

Das lief gut: Mit dem Engagement seiner Schützlinge, die ihre Heimpartien auf dem Kunstrasenplatz in Winzenheim austragen, ist Türkgücü-Trainer Cihan Ceylan vollkommen einverstanden: „Die Jungs ziehen alle gut mit. Wir sind wie eine große Familie, vor allem in den Heimspielen hat es viel Spaß mit den Jungs gemacht“, erklärt Ceylan. Auch den Austausch mit den SV-Verantwortlichen sieht der Trainer positiv. „Der Vorstand und ich sind nahe beieinander, wir arbeiten eng zusammen“, präzisiert Ceylan, der sich ebenfalls darüber freute, dass sein Team speziell am Anfang die Euphorie aus dem Aufstiegsjahr mitnehmen konnte. Ein Höhepunkt war dabei sicherlich der unerwartete 2:1-Sieg im Bitburger-Verbandspokal gegen den Landesligisten SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim.

Das muss besser werden: „Wenn wir in Rückstand geraten, gehen bei uns die Köpfe zu schnell runter“, betont Ceylan. In mehreren Partien hielten die Ippesheimer besonders in der Anfangsphase gut mit, schafften es aber nicht, sich von Rückschlägen zu erholen. Gegen den Aufstiegsaspiranten TuS Hackenheim führte der SV zum Beispiel nach neun Minuten mit 2:0, brach nach der Halbzeit aber ein und unterlag noch mit 2:6. „Es wurde dann oft sehr deutlich. Manchmal haben wir auch zu undiszipliniert gespielt“, moniert der Türkgücü-Coach.

Der Gewinner der Saison: Besonders die Darbietungen seiner Führungsspieler stellen Cihan Ceylan zufrieden. Namentlich nennt er dabei Erhan Kurpejovic, der nach der Winterpause auch das Kapitänsamt vom zum UDP Mainz gewechselten Fabio Caricato übernehmen wird. „Obwohl Erhan nach einer Roten Karten acht Wochen gesperrt wurde, hat er voll mitgezogen und war immer im Training“, lobt Ceylan seinen neuen Spielführer. Auch Torjäger Ekrem Emirosmanoglu spielt eine wichtige Rolle im Ippesheimer Kollektiv. „Er hilft mir sehr viel und sorgt für eine positive Stimmung im Team. Sowohl Erhan als auch Ekrem ziehen unsere jungen Spieler gut mit“, erläutert Ceylan.

Personal und Ausblick: Wie bereits berichtet hat sich Ex-Kapitän Fabio Caricato aus beruflichen Gründen dem UDP Mainz angeschlossen. Außerdem ist Michael Yi zum Landesligisten und Stadtrivalen Karadeniz Bad Kreuznach gewechselt. Den beiden Abgängen stehen aber immerhin drei Zugänge gegenüber. Mikail Coskun, Alexander Tächl und Caglar Bayir wechseln vom B-Klässler SV Vatanspor Kirn zum SV Türkgücü Ippesheim. Mit den drei neuen Akteuren sowie einigen Rückkehrern nach Verletzungen hofft Cihan Ceylan, in der zweiten Halbserie auf einen breiteren Kader zurückgreifen zu können. „Der Klassenverbleib steht für uns im Vordergrund. Wir werden schon nächste Woche mit der Vorbereitung anfangen und versuchen, viel im taktischen Bereich zu arbeiten. Wir wollen insgesamt besser stehen und die Spiele auch nach Rückständen offenhalten“, gibt der Trainer einen Einblick in seine Zielsetzungen für die Rückrunde.

Von unserem Mitarbeiter Lukas Erbelding