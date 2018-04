Klare Siege feierten die Spitzenteams der Fußball- B-Klasse Birkenfeld Ost. So bleiben die Spvgg Hochwald, die Spvgg Teufelsfels und der TuS Mörschied II souverän in Front und kämpfen um den Aufstieg. Im Tabellenkeller bekommt die Spvgg Wildenburg einen Lauf und ist nach dem 3:1-Sieg in Bärenbach nun schon auf Rang 14 geklettert. Allerdings bleibt es auch hier spannend, denn auch die SG Bergen/Berschweiler gewann ihr Spiel gegen den SV Hottenbach, ist Punktgleich mit der Spvgg Wildenburg und nur wegen des am Ende der Saison irrelevanten Torverhältnisses Vorletzter. Abgehängt scheint dagegen der SV Niederwörresbach II zu werden, der nun sechs Punkte Rückstand auf Wildenburg und Bergen hat. Die Spvgg und die SG bergen treffen sich nun am Dienstag in Kempfeld zum Kellerduell um den vorletzten Platz.

TuS Mörschied II - ASV Langweiler/Merzweiler 5:0 (3:0). Nicht ganz so klar wie das Ergebnis war die Partie in Mörschied. Der größte Unterschied der beiden Teams lag in der Effektivität. ...

Lesezeit für diesen Artikel (436 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.