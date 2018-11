Der Rückstand der viertplatzierten SG Niederhambach/Schwollen auf die SG Hoppstädten-Weiersbach II, den ungeschlagenen Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse West, beträgt nur zwei Punkte. Doch die Hoppstädtener sind zwei Partien im Rückstand. Am Sonntag, 14.30 Uhr, tritt der Primus in Niederhambach an. Gewinnen die Gäste, droht ein Alleingang. „Wir versuchen, dem Tabellenführer die erste Niederlage beizubringen“, sagt der Niederhambacher Trainer Frank Müller. „Das wird aber schwer.“ Eigene Ambitionen haben die Niederhambacher nicht. „Unser Ziel ist nicht der direkte Wiederaufstieg“, versichert Müller. „Wir wollen eine junge Mannschaft aufbauen.“ Aber ein kleines Ausrufezeichen zu setzen, käme ihm gerade recht. Er will die Partie aus einer sicheren Grundordnung angehen und die Gäste in Zweikämpfe verwickeln. „In der Rückwärtsbewegung dürfen wir keine leichten Fehler machen“, warnt der Trainer. „Die werden sofort bestraft.“ Holger Werle schätzt die Niederhambacher als einen der stärksten Konkurrenten ein. „Wenn sie voll besetzt sind, sind sie schwer zu spielen“, sagt der Hoppstädtener Spielertrainer. „Wir wollen auf keinen Fall verlieren.“ Die Taktik kann er erst festlegen, wenn er weiß, wer ihm zur Verfügung steht.

Über eine Niederlage der Hoppstädtener würde sich auch der SV Heimbach freuen. Der Tabellenzweite ist am heutigen Samstag, 16.30 Uhr, beim FC Brücken II zu Gast. ga Die ...

