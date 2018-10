Der FC Hennweiler musste sich nach dem Abstieg aus der A-Klasse nicht lange schütteln. Die Mannschaft war gleich wieder präsent und steht noch ungeschlagen an der Spitze der Fußball-B-Klasse Ost. „Es läuft überraschend gut“, sagt Trainer Armin Rösler. „Das hätten wir vor der Saison nicht erwartet.“ Zwei andere Teams weisen allerdings einen besseren Punkteschnitt auf. Eines davon ist der SV Mittelreidenbach, der zwar sechs Zähler hinter dem FC rangiert, aber noch drei Partien in Rückstand ist. Am Sonntag, 15 Uhr, muss der FC seinen Nimbus in Mittelreidenbach verteidigen.

Die Bezeichnung „heimlicher Tabellenführer“ hört Carsten Fuchs nicht so gerne. „Das muss alles erst einmal gespielt werden“, sagt der SV-Spielertrainer. Er räumt aber auch ein: „Wir haben einen sehr guten ...

Lesezeit für diesen Artikel (352 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

