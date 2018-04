Am Nachholspieltag der Fußball B-Klasse Birkenfeld West hatte der ASV Idar-Oberstein, der Tabellenzweite, spielfrei und musste deshalb tatenlos zum einen zusehen, wie Spitzenreiter TuS Tiefenstein den Vorsprung durch seinen sicheren Heimsieg gegen den TuS Veitsrodt auf nun elf Punkte erhöhte und zum anderen auch realisieren, dass der SV Heimbach als Drittplatzierter, der in Wilzenberg-Hußweiler dreifach punktete, den Rückstand auf nur noch drei Zähler verkürzte. Es bahnt sich also ein nächstes elementar wichtiges Spiel in Sachen Aufstiegsspiele an, wenn am 22. April der SV Heimbach auf seinem Sportgelände „auf Kiefern“ den ASV zum direkten Duell empfängt.

VfL Weierbach II - Spvgg Nahbollenbach II 3:0 (3:0). Eine klare Sache war der Heimsieg des VfL Weierbach II im Derby gegen die Spvgg Nahbollenbach II. Marc Lamot (11., 20.) ...

