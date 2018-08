Selbst eine 1:0-Führung verlieh der SG Guldenbachtal II keine Sicherheit. Das Team aus der B-Klasse Bad Kreuznach 1 unterlag gestern Abend in Windesheim der SG Gräfenbachtal II mit 1:5 (1:2). „Die Gäste haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Sie haben unsere Unerfahrenheit und Stellungsfehler in der Abwehr eiskalt ausgenutzt“, bilanzierte der Guldentaler Vorsitzende Bernd von der Weiden. Christian Bodtländer markierte die Führung der Gastgeber, Christoph Wagner (2), Daniel Bartsch, Christoph Tonn und Stefan Höning trafen für die Gäste, die mit dem Dreier die Tabellenführung übernahmen. Ein Sonderlob gab es für den umsichtigen Schiedsrichter Björn Strack vom SV Waldlaubersheim. olp

Waldböckelheimer bleiben ohne Punkte Fußball. Die TuS Waldböckelheim II wartet in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 weiter auf den ersten Punktgewinn, auch gestern Abend setzte es eine Niederlage. Die Waldböckelheimer ...

