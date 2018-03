Mit einem klaren Ziel geht der TuS Meddersheim die Restpartien der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach West an. „Wir haben die ganze Saison nicht schlechter als Rang zwei gestanden. Das soll sich auch nicht ändern“, zeigt sich TuS-Trainer Christian Bruch selbstbewusst und ergänzt: „Wir sind froh, dass es endlich wieder losgegangen ist.“ Wie bei den meisten Teams war die Vorbereitungszeit durchwachsen verlaufen. „Es war eigentlich grottenschlecht, auch von der Trainingsbeteiligung her. Wir mussten, wie alle Vereine mit Rasenplätzen, oft in die Soccerhalle oder ins Fitnessstudio ausweichen oder konnten nur laufen gehen“, berichtet Bruch. Zum Start in das Fußballjahr 2018 erkämpften sich die TuS-Akteure am Mittwoch ein 1:1-Remis gegen die verstärkte SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth II. Am Sonntag dürfen die Meddersheimer gleich wieder die Fußballschuhe schnüren und bei der SG Weinsheim II vorspielen. „Natürlich wollen wir gewinnen, auch wenn die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist. Wir müssen kompakt stehen, die Räume eng machen und mit Bedacht nach vorne spielen. Nach einer so langen Pause müssen wir auch unsere Erfahrung in die Waagschale werfen“, gibt Bruch eine klare Linie vor. Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. „Zwar sind einige Verletzte noch nicht hundertprozentig fit, aber wir sind wieder breiter aufgestellt als zum Schluss der Hinserie“, sagt Bruch.

Bereits heute um 19 Uhr ist der Spitzenreiter, die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach II, gefordert. Die Landesliga-Reserve, die drei Punkte Vorsprung auf die Meddersheimer hat, reist zum Derby zur SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth II. ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

