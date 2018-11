Der ASV Idar-Oberstein hat sich im Abstiegskampf der B-Klasse Birkenfeld West Luft verschafft. Das Volkesberg-Team gewann das Idar-Obersteiner Derby bei der Spvgg Nahbollenbach II mit 5:3 (1:3). In den ersten Minuten überzeugte die Spvgg durch schnelles Offensivspiel, während der ASV sehr unsortiert in der Abwehr wirkte. Nikolas Kieser (4.), Etienne Müller (6.) und Marius Kraft (35.) besorgten die Halbzeitführung der Spvgg. Nach einer lauten Pausenansprache von ASV-Trainer Gines Ensch kam der Gast voller Kampfgeist und Siegeswille aus der Kabine. Torwart Florian Schug hielt die Spvgg lange im Spiel, den am Ende verdienten ASV-Sieg konnte er aber nicht verhindern. Christoph Werner (8.), Ivan Jambrecina (47.) und Tobias Schleich (51., 85., 90.) trafen für den Gast. bpe/olp

Patrick Theis trifft beim 3:3 dreimal Fußball. In der C-Klasse Birkenfeld Ost trennten sich die SG Perlbachtal II und die SG Bergen/ Berschweiler II 3:3 unentschieden. Für die Gäste markierte ...

