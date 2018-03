Kreis Bad Kreuznach. Im Fokus an den beiden Osterspieltagen steht in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach Ost das absolute Spitzenspiel zwischen dem TuS Roxheim und der SG Wallhausen/Dalberg/Argenschwang. Beide Teams haben aktuell 43 Zähler auf der Habenseite und teilen sich damit den ersten Rang. Allerdings haben die SGler noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Das hat schon Topspielcharakter“, weiß TuS-Coach Achim Reimann. „Es wird zwar noch keine finale Entscheidung fallen, trotzdem ist es natürlich ein äußerst wichtiges Spiel.“

Bei vermutlich frühlingshaftem Wetter freut sich Reimann auf gute Rahmenbedingungen: „Ich denke, dass wir auf dem Rasen spielen können. Und zudem werden mit Sicherheit einige Zuschauer kommen. Das Spiel ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (643 Wörter): 2 Minuten, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.