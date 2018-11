Fünf Doppelpacks kennzeichneten den 13:0 (2:0)-Erfolg des VfR Kirn in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 gegen die Kreuznacher Kickers. Artur Rusch, Jens Diel, Florian Galle, Tobias Ullrich und Jerome Boßmann trafen jeweils zweimal. Einmal trugen sich beim Kantersieg, der erst in Hälfte zwei in die Höhe getrieben wurde, Christian Rausch, Patrick Bleisinger und Nick Nikodemus in die Torschützenliste ein.

Dankeschön an Wolfgang Staub Fußball. Hochklassiger Frauenfußball ist am Sonntag in Wallhausen zu bewundern. Um 14.30 Uhr treffen die TuS Wörrstadt und der TuS Issel in einem Regionalliga-Spiel aufeinander.

