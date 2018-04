Der Verbandsspielausschuss hat den Antrag des Kreises Bad Kreuznach abgelehnt, den am 18. März ausgefallenen Spieltag am Pfingstmontag nachzuholen. Der Verband möchte die Exklusivität des Verbandspokalfinales zwischen Wormatia Worms und SVA Waldalgesheim schützen. „Ich akzeptiere diese Entscheidung“, sagt Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky. Er und seine Staffelleiter verzichten aber darauf, den Spieltag komplett neu anzusetzen, sondern überlassen die Terminabsprache den jeweils beteiligten Vereinen. Diese müssen sich bis zum 22. April auf einen Termin einigen. Gespielt werden soll bis zum 6. Mai, ab dem die verschärfte Festspielregel greift. Sollten sich die Vereine nicht einigen, werden die Staffelleiter die Partien ansetzen – ohne Verlegungsmöglichkeit. „Die Vereine kennen ihre Verpflichtungen am besten. Deshalb überlassen wir ihnen die Terminierung“, erklärt Dubravsky. olp

Zurück in Erfolgsspur? B-Klasse Bad Kreuznach West. Ein Nachholspiel bestreiten die SG Weinsheim II und der TuS Meddersheim bereits am heutigen Freitag um 19 Uhr. Nach zuletzt zwei Partien ohne ...

