Während im Tabellenkeller der B-Klasse Birkenfeld Wes, die Spvgg Nahbollenbach II durch ihren Sieg in Wilzenberg und der gleichzeitigen Niederlage des FC Brücken II zu Hause gegen den VfL Weierbach II wieder Anschluss an den drittletzten Tabellenplatz herstellte, wird es auf der anderen Seite der Tabelle spannend. Zwar geht Spitzenreiter TuS Tiefenstein, der beim BSV II nur Remis spielte, weiter in Richtung Titel, aber der SV Heimbach (6:0-Sieg in Berglangenbach) hat einen Lauf und macht mächtig Druck auf den ASV Idar-Oberstein, der zwar die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt besiegte, nächstes Wochenende allerdings nach Heimbach muss.

SG Berglangenbach/Ruschberg - SV Heimbach 0:6 (0:4). Der SV Heimbach ist weiter auf dem Vormarsch und war auch im Derby die präsentere Elf, mit der Körpersprache eines Spitzenteams. Die Gastgeber ...

Lesezeit für diesen Artikel (415 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.