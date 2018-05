Die Spvgg Hochwald hat es geschafft und mit einem 7:1-Sieg gegen den SV Göttschied die Meisterschaft der Fußball-B-Klasse Birkenfeld Ost gewonnen. Die Spvgg ließ von der ersten Minute an keine Zweifel, wer als Sieger vom Platz gehen würde und setzte das i-Tüpfelchen auf einen tolle Saison, mit einem lange sehr spannenden Titelkampf. Am meisten gezittert werden musste in der Halbzeitpause, als ein Unwetter die Begegnung an den Rand des Spielabbruchs trieb, Schiedsrichter Bernd Knapp aber die nötige Ruhe bewahrte und die Pause einfach um 15 Minuten verlängerte und so das dann eintretende bessere Wetter ausnutzte, um zu Ende spielen zu können. Die Tore zum entscheidenden Sieg erzielten Sven Metzger (24., 68.), Tim Krämer (43.), Matthias Währisch (58.), Mirko Barton (64.), Max Kaiser (81.), Daniel Chavez ((ET/ 90.). Reiner Krebs traf für den SV (89.). Danach gab es ausgelassenen Jubel und große Freude bei allen Akteuren und Fans der Hochwälder.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Die Jungs haben durch die Bank eine tolle Saison mit starken Leistungen gezeigt“, freute sich der erste Vorsitzende Otto Krämer riesig über den ...

