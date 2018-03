Danke Schiri: Lippert und Kunz geehrt

Eine Tombola, ein Festtagsessen und die Ehrung verdienter wie langjähriger Schiedsrichter waren die Eckpfeiler der Jahresabschlussfeier der Kreisschiedsrichtervereinigung Bad Kreuznach in der Gemeindehalle in Medard.

Die Schiedsrichter-Familie feierte sich und ihre herausragenden Vertreter bei der Abschlussfete in Medard (von links): die fleißigen Schiedsrichter Gerd Kreer und Randy Mehler, Friedrich Venter und Johannes Schäfer, die seit 30 Jahren Spiele leiten, Verbands-Schiedsrichter-Obmann Erhard Blaesy, der Fritz Lippert als Kreis-Preisträger der „Aktion Danke“ Schiri auszeichnete, Schiedsrichter-Schriftwart Björn Strack, Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky, Matthias Belzer, seit zehn Jahren als Schiedsrichter unterwegs, Erhard Hoffmann, 30 Jahre lang an der Pfeife, Kreisehrenamts-Beauftragter Werner Ehle und Christian Wendel. Der Obmann erhielt für seine langjährige Tätigkeit die beliebte DFB-Ehrenamts-Uhr.

Foto: Martin Köhler

Ganz am südlichen Zipfel des Fußballkreises war der SV Medard ein mustergültiger Gastgeber. Nachdem der Schinderhannesbraten und die Putensteaks vom Buffet verputzt waren, schritt der Vorstand zu den Ehrungen. Für zehnjährige Schiedsrichter-Tätigkeit wurde Matthias Belzer (FV Hochstätten) geehrt. Für 30-jährige Tätigkeit an der Pfeife wurden Friedrich Venter vom FC Meisenheim („Ein Schiri für alle Fälle“), Johannes Schäfer vom SV Braunweiler („Ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Schiri“) sowie „Jugendförderer“ Erhard Hoffmann vom SV Bergen geehrt. Die Lobesworte kamen von Schiedsrichter-Obmann Christian Wendel (VfL Simmertal). Doch auch ihm wurde eine Ehrung zuteil: Die begehrte DFB-Uhr erhielt Wendel, der in seiner Jugendzeit auch mal für den SV Medard und den SV Lauterecken stürmte, und bereits mit 14 Jahren das erste Mal als Unparteiischer fungierte.

Als fleißigste Schiedsrichter mit den meisten geleiteten Spielen wurden Randy Mehler (VfL Sponheim/87 Spiele), Belzer und Gerd Kreer (SV Spabrücken) mit Gutscheinen für Sportausrüstung belohnt.

Gleich zwei Schiedsrichter wurden auserkoren, die Urkunde der Aktion „Danke Schiri“ entgegenzunehmen. Fritz Lippert vom TuS Winzenheim wurde in der Kategorie Ü50 ausgezeichnet. Wie Verbandsschiedsrichter-Obmann Erhard Blaesy (SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim) lobte, war Lippert „jahrzehntelang ein würdiger Vertreter des Fußballkreises Bad Kreuznach“. Außerdem kümmert sich Lippert heute um Nachwuchs-Schiedsrichter, begleitet sie beispielsweise als Pate zu ihren ersten Partien. Als Preisträger U50 wurde Thomas Kunz vom SV Winterbach auserwählt. Er kam allerdings zu spät aus dem Urlaub zurück und schaffte es deshalb nicht zum Familientreffen der Schiedsrichter nach Medard.

Von unserem Mitarbeiter Martin Köhler