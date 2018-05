Nach wie vor kämpfen in der Fußball-B-Klasse Ost drei Mannschaften um die Spitzenplätze. Doch die Konstellation hat sich verändert. Der TuS Mörschied II ist durch die 1:3-Niederlage in Fischbach vom ersten auf den dritten Platz zurückgefallen. Der TuS ist jetzt auf fremde Hilfe angewiesen, will er beim Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden. „Um ehrlich zu sein, befürchte ich, dass es für uns bei der goldenen Ananas bleibt“, sagt der Mörschieder Spielertrainer Christian Müller. „Ich glaube nicht, dass die anderen beiden Mannschaften noch etwas liegen lassen.“

Noch drei Partien stehen für das Toptrio aus. Da kann durchaus noch etwas passieren. Wenn die Mörschieder am Sonntag, 13 Uhr, den FC Bärenbach empfangen, wissen sie, ob sich ihre ...

Lesezeit für diesen Artikel (340 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

