Christian Koch verlängert Vertrag: Ex-Landesligakeeper bleibt Coach von Bavaria Ebernburg

Vertragsverlängerung in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach Ost: Christian Koch wird den FC Bavaria Ebernburg auch in der kommenden Spielzeit betreuen.

Christian Koch (Zweiter von rechts), hier noch für die SG Alsenztal in der Landesliga im Einsatz, hat seinen Vertrag als Trainer beim B-Klassenteam Bavaria Ebernburg verlängert. Foto: Klaus Castor

Koch hatte das Traineramt zu dieser Saison übernommen, nachdem er zuvor als Torwart bei der SG Alsenztal in der Landesliga aktiv gewesen war. Mit einem neu formierten und im Vergleich zu den Vorjahren deutlich jüngeren Kader stehen die Bavaren derzeit auf Platz neun.

„Ich fühle mich in Ebernburg sehr wohl und freue mich, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Unser Ziel ist es, die Mannschaft behutsam weiterzuentwickeln“, sagt Koch, der in dieser Runde zumeist als Schlussmann mit auf dem Feld stand. In Zukunft ist es wahrscheinlich, dass der Coach vermehrt von der Seitenlinie aus Einfluss nehmen wird. In Benjamin Groß wechselt ein Keeper mit Bezirksliga-Erfahrung an den Rotenfels. Zuletzt stand Groß beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim im Kasten. le