Der Bollenbacher SV II hat die große Chance, sich von der Gefahrenzone der Fußball-B-Klasse West abzusetzen. Gewinnt der BSV am Sonntag, 13 Uhr, beim FC Brücken II, hat er bereits acht Punkte Vorsprung auf seine Gastgeber, die auf dem drittletzten Platz stehen. „Wenn wir in Brücken gewinnen, wäre das ein Meilenstein“, sagt Sascha Nicolay. Der BSV-Spielertrainer verweist darauf, dass sein Team vor drei Jahren schon einmal in Brücken den Klassenverbleib sicher gestellt hatte. Damals aber erst am vorletzten Spieltag.

Für die Brückener beginnen mit dieser Partie die Wochen der Wahrheit. Am Mittwoch folgt das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Wilzenberg-Hußweiler, am Ostermontag kommt die Spvgg Nahbollenbach II, der Vorletzte, nach ...

Lesezeit für diesen Artikel (348 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.