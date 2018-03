B-Klasse Ost: Hargesheimer setzen sich im Derby durch

Aus unserem Archiv

Hargesheim

Der TSV Hargesheim hat sich für die 1:5-Schlappe vom Sonntag in Gutenberg rehabilitiert. "Das war die richtige Antwort", sagte TSV-Abteilungsleiter Björn Zimmermann nach dem 4:0 (2:0)-Heimsieg über den SV Waldlaubersheim im Nachholspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach Ost am gestrigen Dienstagabend. Die Gastgeber dominierten das Derby über weite Strecken. Steven Ruiz (21.) und Stefan Längin (34.), einer der beiden Spielertrainer, trafen vor der Pause. Nach einer Roten Karte für die Waldlaubersheimer wegen überhartem Einsteigens (53.) stellten Ruiz (55.) und Christian Kautz den Endstand her. Der TSV sprang damit auf Platz vier. ga