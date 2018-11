Kreis Bad Kreuznach. Ohne am Ball gewesen zu sein, ist der TSV Hargesheim der Gewinner des Spieltags in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Kontrahent FC Bavaria Ebernburg verzichtete auf die Austragung. Mit den drei geschenkten Punkten schoben sich die Hargesheimer an der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg vorbei auf Rang zwei. Die Spabrücker erreichten im Topspiel – siehe Bericht oben – ein 2:2 gegen Spitzenreiter SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim, der zwei Zähler Vorsprung auf die Hargesheimer hat. Da fünf der sechs direkten Duelle bereits gespielt sind, wird sich der spannende Dreikampf vor allem in den Partien gegen die vermeintlich leichten Gegner entscheiden – Ausrutscher verboten.

TuS Meddersheim - SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/ Lauschied III 1:4 (1:1). „Wir bekommen keine Konstanz in unser Spiel. Wir spielen eine gute und eine schlechte Halbzeit“, ärgerte sich TuS-Trainer Christian Bruch, dass ...

