Kreis Bad Kreuznach. Ein Prestigeduell hat der zwölfte Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 für die TuS Waldböckelheim II im Angebot. Im Duell zweier Bezirksliga-Reserven empfangen die Waldböckelheimer den Lokalrivalen SG Weinsheim II. „Egal, ob erste oder zweite Mannschaft, ein Derby will man immer gewinnen“, erklärt TuS-Abteilungsleiter Arno Goldschmidt, der ergänzt: „Ich denke, dass in einem Derby alles möglich ist und uns der zurückliegende Sieg Selbstvertrauen gegeben hat. Die Weinsheimer liegen in der Tabelle knapp vor uns, deswegen ist alles drin. Wahrscheinlich wird die Tagesform entscheiden.“

Die Waldböckelheimer gewannen zuletzt bei Schlusslicht VfL Sponheim II mit 6:2. „Das war für uns ein Befreiungsschlag, nachdem wir zuvor gegen die direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller Punkte liegen gelassen ...

Lesezeit für diesen Artikel (637 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

